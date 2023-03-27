Булыкин: «Антону Миранчуку лучше перейти в Италию к брату. Он уже давно готов к переходу в европейский чемпионат»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в европейский чемпионат.

«Антону лучше перейти в Италию к брату. В Испании играют в другой футбол и делают ставку на иных футболистов. В серии А Антону Миранчуку можно попробовать свои силы. Конечно, лучше ему перейти в «Торино». Но все будет зависеть от агентов, как они сработают. Если Антон будет рядом с Алексеем, то это лучше и для команды, и для самих братьев. Вместе легче адаптироваться и понимать друг друга на поле. Если Миранчуки окажутся в одной команде — это будет идеально. Антон уже давно готов к переходу в европейский чемпионат, но сейчас он не в такой форме, чтобы куда-то переходить», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 24 матча во всех турнирах, отметился 9 голами и 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.