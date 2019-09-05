Миодраг Божович: «Международная пауза пойдет Крыльям на пользу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказал мнение, что международная пауза в чемпионате России пойдет на пользу его команде.

Вчера по итогам после жеребьевки 1/16 финала Кубка России стало известно, что «Крылья» на этой стадии сыграют «Торпедо».

— Международная пауза является для нас возможностью дополнительно поработать эти две недели до игры с «Краснодаром», — приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев». — Надеемся, что это пойдет нам на пользу. Кроме Раду и Антона, которые выступают за свои сборные, остальные игроки здесь, можно работать.

Многие команды через Кубок России играли в Лиге Европы. Не надо недооценивать эти соревнования. «Торпедо» идет на первом месте в ФНЛ, качество игры у команды есть. Знаю оттуда Рязанцева и Лебеденко. Сергей Игнашевич начал свою тренерскую карьеру в «Торпедо», мы станем для них хорошим вызовом.