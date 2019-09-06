Михаил Боярский: «Пусть Кокорин возвращается в «Зенит», он еще способен играть, а не отбывать номер»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» решение Алексеевского районного суда, который сегодня удовлетворил ходатайство нападающего Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении. 28-летний игрок может выйти из колонии 17 сентября.

— Если он вернется в «Зенит», если руководство сочтет это необходимым, то выиграют все, — сказал Боярский. — Кокорин получил максимальное наказание, осознал и искупил свою вину. Теперь все зависит только от него. Пусть реабилитируется хорошей игрой.

Не согласен, что это будет жестом доброй воли со стороны клуба. Думаю, Александр еще способен именно играть, а не отбывать номер. Да, появился такой мастер, как Азмун, но Саша не менее талантливый футболист. Пусть возвращается, приходит в себя и радует болельщиков. Делает то, к чему его готовили и в чем он может быть действительно полезен. (Дмитрий Зимин)