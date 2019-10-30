Мельгарехо не уверен, что останется в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Лоренсо Мельгарехо отметил, что был бы рад остаться в московском клубе, но не уверен, что это ему удастся.

— Я с радостью провел бы за «Спартак» еще 100 матчей, — рассказал в видеоинтервью клубной пресс-службе Мельгарехо. — Но не знаю, возможно ли это, ведь мой контракт скоро заканчивается...Детально на эту тему еще не думал. Знаю, что до зимней паузы нам нужно провести пять матчей в чемпионате и одну кубковую игру. Хочу выступить в этих встречах как можно лучше и помочь команде выбраться из нынешнего положения, потому что «Спартак» не заслуживает его ни при каких раскладах! Буду стараться сделать так, чтобы у всех в клубе и у болельщиков осталось обо мне хорошее впечатление.

Основная часть моей карьеры прошла именно в России. Всем тем, что имею, что выиграл и заработал, я обязан этой стране. И, конечно же, «Спартаку»: именно благодаря этому клубу я смог добиться успеха. Здесь я познакомился с отличными людьми, увидел красно-белых болельщиков, которых считаю лучшими в мире. Даже когда уеду, Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание. Когда заходят подобные темы, эмоции начинают переполнять! Потому что никто не знает, какой из сыгранных матчей станет последним за клуб.

29-летний форвард провел за «Спартак» 110 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 11 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2020 года.

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