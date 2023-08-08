Мележиков — о старте сезона «Спартака»: «Бодро!»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил игру команды на старте сезона.

«Бодро! Сегодня на матче как болельщик. Соскучился», — сказал Мележиков.

Матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Пари НН» пройдет сегодня, 8 августа.

Начало встречи — 20.45 мск. После трех туров красно-белые лидируют в РПЛ, одержав три победы.