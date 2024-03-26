Митрофанов — о Промесе: «В любом случае это негативная история, даже если она хорошо закончится»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

— Александр Алаев достаточно категорически высказывался по случаям с Промесом и Влутом. Какое у вас мнение?

— Я считаю, что надо исходить из вступивших в силу законных решений суда. В этой части ориентироваться на правоохранительную систему. Есть межгосударственные соглашения, в том числе по уголовному судопроизводству. В этой части надо на них ориентироваться. Все вопросы морали и нравственности в первую очередь касаются тех трудовых отношений, которые есть у футболистов со своими работодателями.

— То, что у Промеса обнулились цена на Transfermarkt, как-то вредит лиге?

— А вы думаете, что это позитивная история?

— Скорее негативная.

— Я думаю, что все разделяют эту позицию. В любом случае это негативная история, даже если она хорошо закончится.

Промес находится в заключении в ОАЭ, дожидаясь экстрадиции в Нидерланды. Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к 7,5 года тюрьмы за нападение на родственника и участие в наркотрафике.