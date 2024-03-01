Матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел» пройдет в «Лужниках»

РПЛ объявила, что матч 20-го тура «Спартак» — «Факел» пройдет в «Лужниках».

«В соответствии со статьей 10.5.2. регламента Мир РПЛ матч 20-го тура между ФК «Спартак-Москва» и АФК «Факел» состоится 10-го марта в 19.00 мск на стадионе «Лужники» в Москве», — говорится в заявлении лиги.

29 февраля комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». Проведение матчей на стадионе «Спартака» было временно приостановлено.

В московском клубе объяснили причину несоответствия поля регламенту.