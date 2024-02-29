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29 февраля, 20:20

«Спартак» объяснил причину несоответствия поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ

Виктория Кравченко
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Стало известно, почему РПЛ не допустила поле «Спартака» к проведению матча с «Факелом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» выступил с заявлением в связи с тем, что комиссия РПЛ признала поле на «Лукойл Арене» несоответствующим стандартам РФС и регламенту лиги.

«Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии. Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона», — говорится в заявлении клуба.

Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта.

Домашний матч красно-белых 10-го тура РПЛ против «Факела» (10 марта) пройдет на другом стадионе. Клуб сообщит подробности переноса в ближайшее время.

Источник: https://spartak.com/media/news/add5052d-79f6-40be-9128-4f060d5d341f
ФК Спартак (Москва)
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РПЛ не допустила поле «Спартака» к проведению матча с «Факелом»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
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Локомотив

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