«Спартак» объяснил причину несоответствия поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ

«Спартак» выступил с заявлением в связи с тем, что комиссия РПЛ признала поле на «Лукойл Арене» несоответствующим стандартам РФС и регламенту лиги.

«Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии. Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона», — говорится в заявлении клуба.

Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта.

Домашний матч красно-белых 10-го тура РПЛ против «Факела» (10 марта) пройдет на другом стадионе. Клуб сообщит подробности переноса в ближайшее время.