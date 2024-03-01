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1 марта, 22:30

Агент Сутормина: «У Леши все хорошо, требования тренера «Сочи» ему понятны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Алексея Сутормина, рассказал, как его подопечный адаптировался в новой команде.

«У Леши все в порядке, приняли в команде хорошо. Тем более многих ребят он знал раньше. Требования Роберта Морено ему понятны, и он старается воплотить их на поле», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Сутормин в текущем сезоне отыграл за «Зенит» 12 матчей, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Контракт игрока с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а аренда в «Сочи» — до конца этого сезона.

Источник: РБ Спорт
Алексей Сутормин
ФК Зенит
ФК Сочи
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1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
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Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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 - : -
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 - : -
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