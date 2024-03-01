Агент Сутормина: «У Леши все хорошо, требования тренера «Сочи» ему понятны»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Алексея Сутормина, рассказал, как его подопечный адаптировался в новой команде.

«У Леши все в порядке, приняли в команде хорошо. Тем более многих ребят он знал раньше. Требования Роберта Морено ему понятны, и он старается воплотить их на поле», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Сутормин в текущем сезоне отыграл за «Зенит» 12 матчей, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Контракт игрока с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а аренда в «Сочи» — до конца этого сезона.