Гладилин раскритиковал менеджмент «Спартака» за ситуацию с Промесом

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал инцидент с нападающим команды Квинси Промесом.

«Главный вопрос не в том, как отразится ситуация с Промесом на качестве игры «Спартака», а почему это произошло. Дело не в том, как теперь «Спартак» сыграет с «Зенитом». Основное — как такое вообще могло случиться в клубе? Кто принимал решение о поездке Квинси на сборы в ОАЭ? Кто давал гарантии? Кто работал над этим вопросом? Кто-то должен отвечать за случившееся. За то, что Промес оказался в очень серьезном положении.

А в МИД говорят, что к ним никто не обращался за помощью. Новый спортивный директор и менеджеры, видимо, не в курсе ситуации с Квинси. Мне кажется, их вообще не беспокоит судьба Промеса. У них другие задачи. И главный тренер Абаскаль, наверное, такой же. У его ведущего игрока проблемы, а он нигде об этом не высказывается», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» в случае расторжения контракта с Промесом может потребовать от игрока свыше 10 миллионов евро в качестве компенсации.