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1 марта, 23:23

Гладилин раскритиковал менеджмент «Спартака» за ситуацию с Промесом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал инцидент с нападающим команды Квинси Промесом.

«Главный вопрос не в том, как отразится ситуация с Промесом на качестве игры «Спартака», а почему это произошло. Дело не в том, как теперь «Спартак» сыграет с «Зенитом». Основное — как такое вообще могло случиться в клубе? Кто принимал решение о поездке Квинси на сборы в ОАЭ? Кто давал гарантии? Кто работал над этим вопросом? Кто-то должен отвечать за случившееся. За то, что Промес оказался в очень серьезном положении.

А в МИД говорят, что к ним никто не обращался за помощью. Новый спортивный директор и менеджеры, видимо, не в курсе ситуации с Квинси. Мне кажется, их вообще не беспокоит судьба Промеса. У них другие задачи. И главный тренер Абаскаль, наверное, такой же. У его ведущего игрока проблемы, а он нигде об этом не высказывается», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» в случае расторжения контракта с Промесом может потребовать от игрока свыше 10 миллионов евро в качестве компенсации.

 
Квинси Промес. Промеса задержали за то, что он скрылся с места ДТП в Эмиратах. Что теперь грозит футболисту «Спартака»?

 

Источник: Vprognoze.ru
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
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 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
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 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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11
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 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
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