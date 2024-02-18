Масалитин: «Если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Чалов станет лучшим бомбардиром РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин предположил, сможет ли форвард московской команды Федор Чалов стать лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне.

«Возможно, Чалов догонит Кассьерру по забитым мячам. Если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Федор станет лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

Также он поделился мнением о том, почему Матео Кассьерра из «Зенита» так много забивает в этом сезоне.

«Он еще в «Сочи» много забивал. В «Зените» колумбийцу потребовалось время для того, чтобы встроиться в систему. Сейчас Кассьерра почувствовал уверенность. Он хорошо реализует моменты, которые у него появляются. Если Чалов будет так играть, то, возможно, станет лучшим бомбардиром. Мне бы очень этого хотелось. В гонке бомбардиров буду болеть за Федора», — добавил специалист.

После 18 туров чемпионата России у Кассьерры, который лидирует в гонке бомбардиров, 14 забитых мячей. На счету Чалова 8 голов.