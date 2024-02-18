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Сегодня, 16:28

Масалитин: «Если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Чалов станет лучшим бомбардиром РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин предположил, сможет ли форвард московской команды Федор Чалов стать лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне.

«Возможно, Чалов догонит Кассьерру по забитым мячам. Если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Федор станет лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

Также он поделился мнением о том, почему Матео Кассьерра из «Зенита» так много забивает в этом сезоне.

«Он еще в «Сочи» много забивал. В «Зените» колумбийцу потребовалось время для того, чтобы встроиться в систему. Сейчас Кассьерра почувствовал уверенность. Он хорошо реализует моменты, которые у него появляются. Если Чалов будет так играть, то, возможно, станет лучшим бомбардиром. Мне бы очень этого хотелось. В гонке бомбардиров буду болеть за Федора», — добавил специалист.

После 18 туров чемпионата России у Кассьерры, который лидирует в гонке бомбардиров, 14 забитых мячей. На счету Чалова 8 голов.

Источник: РБ Спорт
Валерий Масалитин
Матео Кассьерра
Федор Чалов
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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