Мостовой: «Не думаю, что кто-то из игроков «Спартака» откажется выходить на поле с Промесом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает, что футболисты московской команды откажутся выходить на поле вместе с форвардом Квинси Промесом из-за его уголовного дела.

«Футболисты в этой ситуации последние, кого будут спрашивать. Да и не думаю, что кто-то из игроков «Спартака» откажется выходить на поле вместе с Промесом. Он там дольше всех в составе — самый авторитетный футболист. Многие уже готовы были присвоить Квинси статус легенды клуба. Вряд ли сейчас от него резко отвернутся», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский футболист сыграл 21 матч за «Спартак», в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.