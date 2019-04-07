Мартынович – лидер "Краснодара" по игровому времени за всю историю клуба

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович отыграл 90 минут в матче 22-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:0).
Благодаря этому, 31-летний футболист вышел на первое место по игровому времени, проведенному на поле в составе "Краснодара", сообщает пресс-служба клуба. В активе белоруса 16 199 минут без учета компенсированного времени. Мартынович опередил экс-игрока "быков" Андреаса Гранквиста.
Первая пятерка футболистов с наибольшим количеством минут на поле в матчах за "Краснодар" за всю историю клуба:
1. Александр Мартынович – 16199 минут;
2. Андреас Гранквист – 16159;
3. Юрий Газинский – 15778;
4. Жоаузинью – 15200;
5. Сергей Петров – 14107.
16 199 минут игрового времени провел на поле Александр Мартынович в футболке "Краснодара" и стал лидером клуба по этому показателю! Обогнал Александр Андреаса Гранквиста– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 апреля 2019 г.
Впечатляет, кэп! 💪👏👏#ФККраснодар #BullsFamily #Мартынович #Капитан pic.twitter.com/2pCidf4etg