09:35 | Футбол — РПЛ

Мартынович – лидер "Краснодара" по игровому времени за всю историю клуба

0
Обсудить

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович отыграл 90 минут в матче 22-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:0).

Благодаря этому, 31-летний футболист вышел на первое место по игровому времени, проведенному на поле в составе "Краснодара", сообщает пресс-служба клуба. В активе белоруса 16 199 минут без учета компенсированного времени. Мартынович опередил экс-игрока "быков" Андреаса Гранквиста

Первая пятерка футболистов с наибольшим количеством минут на поле в матчах за "Краснодар" за всю историю клуба:

1. Александр Мартынович – 16199 минут;
2. Андреас Гранквист – 16159;
3. Юрий Газинский – 15778;
4. Жоаузинью – 15200;
​5. Сергей Петров – 14107.

 

 
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ