Малком и Вендел сменили игровые номера
23:02
Нападающий «Зенита» Малком сменил игровой номер с «8» на «10», информирует официальный сайт РПЛ. Ранее под этим номером в питерской команде играл Эмилиано Ригони.
В свою очередь другой бразилец Вендел вместо «20» взял «8».
В прошлом сезоне премьер-лиги Малком провел 21 матч, забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач. Вендел сыграл в 15 матчах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
17 июня «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.
Читайте также
Все в восхищении от разрывной пресс-конференции Кучерова. Но что хорошего в ругательствах и унижении конкурентов?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю