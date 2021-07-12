Малком и Вендел сменили игровые номера

Нападающий «Зенита» Малком сменил игровой номер с «8» на «10», информирует официальный сайт РПЛ. Ранее под этим номером в питерской команде играл Эмилиано Ригони.

В свою очередь другой бразилец Вендел вместо «20» взял «8».

В прошлом сезоне премьер-лиги Малком провел 21 матч, забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач. Вендел сыграл в 15 матчах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

17 июня «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.