«Ростов» уступил «Варде» в товарищеском матче
20:51
В товарищеском матче венгерский клуб «Варда» обыграл «Ростов» (2:1). Единственный мяч у ростовчан забил Максим Осипенко.
Товарищеский матч
«Варда» (Венгрия) — «Ростов» (Россия) — 2:1 (2:0)
Голы: Мешанович, 6 (1:0). Мешанович, 31 (2:0). Осипенко, 73 (2:1).
«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Калинин, Хаджикадунич, Байрамян, Глебов, Хасимото, Альмквист, Полоз, Соу.
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