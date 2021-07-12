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«Ростов» уступил «Варде» в товарищеском матче

20:51
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В товарищеском матче венгерский клуб «Варда» обыграл «Ростов» (2:1). Единственный мяч у ростовчан забил Максим Осипенко.

Товарищеский матч

«Варда» (Венгрия) — «Ростов» (Россия) — 2:1 (2:0)

Голы: Мешанович, 6 (1:0). Мешанович, 31 (2:0). Осипенко, 73 (2:1).

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Калинин, Хаджикадунич, Байрамян, Глебов, Хасимото, Альмквист, Полоз, Соу.

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Евгений Петров все материалы автора

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