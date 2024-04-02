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Малафеев не считает, что Адамова нужно убирать из основы «Зенита» после ошибки в матче с «Крыльями»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил эпизод с ошибком нынешнего вратаря сине-бело-голубых Дениса Адамова в матче против «Крыльев Советов» (1:1) в 22-м туре РПЛ.

В начале встречи Адамов неудачно вынес мяч от ворот, отдав передачу сопернику, после чего самарцы открыли счет.

«Вряд ли одна ошибка – повод для резких решений с последствиями. Хотя ошибка – грубая, с этим никто не спорит. Любой промах нужно объяснить, чтобы делать выводы. Там следовало просто щекой выбить мяч вверх. Такие моменты бывают. Жаль, что они влияют на результат, но, что делать», – приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Адамов провел 10 матчей во всех турнирах, пропустил 6 мячей и 4 раза отыграл на ноль.

Источник: «РБ Спорт»
Вячеслав Малафеев
Денис Адамов
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
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