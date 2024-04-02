Билялетдинов о «Краснодаре»: «Третье место в РПЛ для них будет вполне реальным»

Российский тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, сможет ли «Краснодар» вновь возглавить турнирную таблицу РПЛ в сезоне-2023/24.

В игре 22-го тура команда Мурада Мусаева на выезде поделила очки с «Локомотивом» (1:1).

«Да, теоретически все возможно. Во-первых, эмоциональный всплеск после смены тренера после двух-трех туров спадет. Что-то кардинально там улучшить? А что? У «Краснодара» все было достаточно хорошо. Да, наверное, они не пополнились кадрами, поэтому им будет тяжело удержаться. Третье место для них будет вполне реальным, хотя не буду утверждать! Время покажет» , — цитирует Билялетдинова «Спорт День за Днем».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в РПЛ, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

6 апреля «быки» проведут выездную встречу с «Пари НН».