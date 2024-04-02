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Сегодня, 18:34

Билялетдинов о «Краснодаре»: «Третье место в РПЛ для них будет вполне реальным»

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Российский тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, сможет ли «Краснодар» вновь возглавить турнирную таблицу РПЛ в сезоне-2023/24.

В игре 22-го тура команда Мурада Мусаева на выезде поделила очки с «Локомотивом» (1:1).

«Да, теоретически все возможно. Во-первых, эмоциональный всплеск после смены тренера после двух-трех туров спадет. Что-то кардинально там улучшить? А что? У «Краснодара» все было достаточно хорошо. Да, наверное, они не пополнились кадрами, поэтому им будет тяжело удержаться. Третье место для них будет вполне реальным, хотя не буду утверждать! Время покажет», — цитирует Билялетдинова «Спорт День за Днем».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в РПЛ, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

6 апреля «быки» проведут выездную встречу с «Пари НН».

Источник: Спорт День за Днем
Ринат Билялетдинов
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
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