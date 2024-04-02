Адиев может сменить Ромащенко в «Ахмате»

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время Магомед Адиев должен сменить Мирослава Ромащенко в качестве главного тренера «Ахмата».

Поводом для такого шага стали неудовлетворительные, по мнению руководства, результаты команды из Грозного, которая занимает 12-е место в РПЛ, набрав 20 очков — столько же у идущих в зоне переходных игр «Урала» и «Оренбурга».

При бывшем ассистенте Станислава Черчесова в сборной России, в августе прошлого года подписавшим контракт с клубом из столицы Чеченской республики до конца сезона-2025/26, кавказский коллектив провел официальные 22 встречи, одержав в них 7 побед при 6 ничьих и 9 поражениях (РПЛ: +4 =5 -8; Кубок: +3 =1 (и проигрыш по пенальти) -1).

Адиев до последнего времени возглавлял национальную команду Казахстана, выйдя с ней в стыковые отборочные матчи Евро-2024, где потерпел разгромное поражение (0:5) от Греции в полуфинале Пути С.