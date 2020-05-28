Лучший российский дайвер назвал футболистов циркачами из-за отказа сократить зарплату

Призер чемпионата мира, победитель мировой серии по хайдайвингу Артем Сильченко в интервью «Аргументам и фактам» высказался на тему отказа некоторых футболистов пойти на сокращение зарплаты в период пандемии коронавируса.

Сам Сильченко из-за потери зарплаты в сборной работает грузчиком.

— Не ожидали, что новость о том, что вы работаете грузчиком, столько шума наделает?

— Мне позвонил кто-то из журналистов, спросил, как сборная России переживает самоизоляцию

Я рассказал, как сам «самоизолировался». Ответил, как есть. Не привык юлить. Но почему-то всем эта история понравилась.

Какая в этом новость? Это жизнь. Есть ситуация. Из нее надо как-то выходить... А то листаешь инстаграм, и через одного ноют. Понятно, все привыкли к определенным условиям жизни. Они сейчас изменились, но не все готовы к переменам.

Людям почему-то кажется, что кто-то что-то должен им принести. Да, наверное, было бы неплохо. Но мы имеем то, что имеем. Поэтому возьми себя в руки и покажи на своем примере сыну, как должен поступать нормальный мужчина.

— История понравилась, видимо, потому что параллельно футболисты боролись с клубами за неснижение зарплат...

— Футболисты — это отдельная история. Циркачи вообще.