Ловчев не считает Джикию лидером «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал капитана и защитника красно-белых Георгия Джикию.

«Когда я смотрю на оборону «Спартака», не вижу там классных игроков. Многие считают Георгия Джикию игроком высокого уровня. Я так не думаю. Да, он надежный, он лучше других защитников красно-белых, но он не лучший. Я не могу его сравнить, например, с Неманьей Видичем, который пришел в «Спартак» и организовал всю оборону, всех расставил и объяснил партнерам, как действовать. Он был настоящим лидером. А Джикия не лидер команды, он играет как будто сам по себе, и команда от этого страдает. И по этой же причине спартаковцы много пропускают со стандартов. Сыгранности нет. Поэтому «Спартаку» нужен лидер не только в обороне, но и во всей команде», — приводит слова Ловчева RT.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.