Защитник «Локомотива» Магкеев рассказал о самочувствии после травмы

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев ответил «СЭ» на вопрос о состоянии здоровья после травмы.

«Здоровье? Все хорошо!» — сказал Магкеев «СЭ».

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

В текущем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.