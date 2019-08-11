15:31 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" - "Урал": братья Миранчуки и Смолов в стартовом составе

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"Локомотив" и "Урал" назвали стартовые составы на матч пятого тура чемпионата России.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Смолов.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

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Локомотив - Урал

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
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