"Локомотив" - "Урал": братья Миранчуки и Смолов в стартовом составе

"Локомотив" и "Урал" назвали стартовые составы на матч пятого тура чемпионата России.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Смолов.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

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