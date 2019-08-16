Точилин не считает справедливым наказание Миладиновича за удар Чалова

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин перед игрой 6-го тура чемпионата России с «Оренбургом» рассказал о своем отношении к четырехматчевой дисквалификации защитника команды Ивана Миладиновича за фол на форварде ЦСКА Федоре Чалове во встрече в Москве (0:0). Нападающий получил удар в нос в чужой штрафной в концовке матча и покинул поле в крови, а судья Виталий Мешков этого эпизода не увидел. При этом глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал: в этом моменте нужно было удалить защитника и назначить 11-метровый.

— Честно, конечно, не согласен с учетом того, что фол был более случаен, чем закономерен, — сказал Точилин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Насколько я знаю, Чалов готовится к игре, поэтому травма не настолько серьезная, как могло показаться вначале.

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