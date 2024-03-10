«Спартак» — «Факел»: Угальде выйдет с первых минут, Соболев — в запасе

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«Спартак» и «Факел» опубликовали стартовые составы перед матчем 20-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 19.00 мск.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Рябчук, Мартинс, Пруцев, Медина, Зиньковский, Игнатов, Угальде.

Запасные: Селихов, Свинов, Джикия, Чернов, Денисов, Тавареш, Литвинов, Умяров, Зорин, Мозес, Соболев.

«Факел»: Беленов, Черов, Сенхаджи, Божин, Мастерной, Мендель, Квеквескири, Альшин, Магаль, Марков, Аппаев.

Запасные: Гудиев, Ивлев, Юрганов, Калинин, Поярков, Багамаев, Багателия, Моцпан, Акбашев, Максимов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.