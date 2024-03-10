«Локомотив» — «Сочи»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Сочи» на матч 20-го тура чемпионата России.

Игра между командами пройдет в воскресенье, 10 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Чебан.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Ньямси, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Сулейманов, Глушенков.

«Сочи»: Заболотный, Макарчук, Дркушич, Медведев, Марсело, Юсупов, Сутормин, Сааведра, Юкич, Крамарич, Кордова.

На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Михаила Галактионова 31 набранное очко. «Сочи» располагается на 16-й строчке (12 очков).