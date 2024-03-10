Эштреков считает, что у «Динамо» есть шансы на чемпионство

Бывший игрок «Динамо» Владимир Эштреков прокомментировал победу бело-голубых над «Ахматом» в матче 20-го тура РПЛ (2:0).

«Счет на табло справедливый. У «Ахмата» были моменты, но их надо реализовать. «Ахмат» не смог, а «Динамо» смогло», — цитирует Эштрекова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, есть ли у московской команды шансы включиться в чемпионскую гонку.

«Динамо» — одна из тех команд, у кого есть шансы. Раз они так близко подобрались, отставали на шесть очков, сейчас уже разница в два очка от «Зенита» и одно от «Краснодара». Все будет решаться в оставшихся играх, тем более у них еще очные встречи», — добавил Эштреков.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов и второе место. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.