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10 марта, 15:42

Эштреков считает, что у «Динамо» есть шансы на чемпионство

Алина Савинова
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Бывший игрок «Динамо» Владимир Эштреков прокомментировал победу бело-голубых над «Ахматом» в матче 20-го тура РПЛ (2:0).

«Счет на табло справедливый. У «Ахмата» были моменты, но их надо реализовать. «Ахмат» не смог, а «Динамо» смогло», — цитирует Эштрекова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, есть ли у московской команды шансы включиться в чемпионскую гонку.

«Динамо» — одна из тех команд, у кого есть шансы. Раз они так близко подобрались, отставали на шесть очков, сейчас уже разница в два очка от «Зенита» и одно от «Краснодара». Все будет решаться в оставшихся играх, тем более у них еще очные встречи», — добавил Эштреков.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов и второе место. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Владимир Эштреков
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Динамо

 7
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 6
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Зенит

 6
И К Ж
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Оренбург

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