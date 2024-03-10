Попов: «У «Динамо» проблема в защите — там проходной двор»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов оценил перспективы «Динамо» в чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Я рассчитываю на то, что «Динамо» вмешается и будет хорошо играть, но у них проблема игра в защите. У них там проходной двор. Если будут каждую игру забивать по пять мячей, то да. А так им двух мячей иногда не хватает [для победы]. У них нет баланса, но они играют уверенно, они поняли, что могут бороться за высокие места. И тренер у них думающий и правильно выстраивающий команду. Надеемся, что «Динамо» будет одним из претендентов в этом году», — цитирует Попова Metaratings.ru.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов и второе место. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.