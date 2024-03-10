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10 марта, 15:20

Попов: «У «Динамо» проблема в защите — там проходной двор»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов оценил перспективы «Динамо» в чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Я рассчитываю на то, что «Динамо» вмешается и будет хорошо играть, но у них проблема игра в защите. У них там проходной двор. Если будут каждую игру забивать по пять мячей, то да. А так им двух мячей иногда не хватает [для победы]. У них нет баланса, но они играют уверенно, они поняли, что могут бороться за высокие места. И тренер у них думающий и правильно выстраивающий команду. Надеемся, что «Динамо» будет одним из претендентов в этом году», — цитирует Попова Metaratings.ru.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов и второе место. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.

Источник: Metaratings.ru
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

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Ростов

 17 1 5
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