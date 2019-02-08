"Локомотив" подписал соглашение с Российским университетом транспорта

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе и ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр Климов подписали соглашение о намерениях. Согласно достигнутой договоренности, выпускники общеобразовательной школы железнодорожников смогут получить высшее образование в МИИТ.

Благодаря этому красно-зеленые предоставят возможность воспитанникам клубной академии сочетать занятия футболом с прохождением всех ступеней классического образования.

В рамках сотрудничества вуз рассмотрит возможность открытия нового факультета "Управление футбольным клубом и академиями". Студенты смогут проходить производственную практику в подразделениях "Локомотива". (Андрей Михайлов)