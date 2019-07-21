"Локо" забил два гола за две минуты в ворота "Тамбова"

"Локомотив" вышел вперед в матче второго тура чемпионата России с "Тамбовом" .
На 31-й минуте встречи Мачей Рыбус с левого фланга подал к 11-метровой, а Эдер в касание отправил мяч в дальний угол ворот Гиорги Шелии.
⚽ Эдер эффектным ударом сравнял счёт.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 21, 2019
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Спустя две минуты Антон Миранчук протащил мяч по центру и отдал пас на Владислава Игнатьева, который технично пробил под дальнюю штангу.
⚽ Владислав Игнатьев вывел железнодорожников вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 21, 2019
📺 Смотрите #ЛокоТамбов прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
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