"Локо" забил два гола за две минуты в ворота "Тамбова"

"Локомотив" вышел вперед в матче второго тура чемпионата России с "Тамбовом" .

На 31-й минуте встречи Мачей Рыбус с левого фланга подал к 11-метровой, а Эдер в касание отправил мяч в дальний угол ворот Гиорги Шелии.

Спустя две минуты Антон Миранчук протащил мяч по центру и отдал пас на Владислава Игнатьева, который технично пробил под дальнюю штангу.

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