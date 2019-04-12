Лев на спине форварда "Зенита" Ригони. Фото

Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. На ней аргентинец продемонстрировал свою татуировку - синего льва на всю спину.

В текущем сезоне Ригони провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. "Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков после 22 туров.

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