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11 марта, 13:59

Квеквескири: «Поле в «Лужниках» «Спартаку» не мешало»

Сергей Разин
корреспондент
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Футболист Ираклий Квеквескири
Ираклий Квеквескири.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири поделился впечатлениями от победы в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

— Поле как поле. Хорошее поле, — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт». — Обеим командам оно давало играть в футбол, «Спартаку» оно не мешало. Мы играли в свой футбол, делали то, что требует тренер. Самое главное — атмосфера внутри команды, мы верим друг в друга. Атмосфера тяжелая вещь, ее надо поддерживать, сохранять. Все хотят играть, у всех амбиции, это нормальная вещь.

— Мы можем говорить, что «Факел» переиграл «Спартак», а не перебил его?

— Перебил? Мы не перебили их, а переиграли. У них всего один опасный момент за игру был. Во втором тайме они уже больше в навал играли, длинными передачами.

— Это не удивило?

— Нет. Все методы хороши, когда борешься за результат.

— Но «Спартак» это исторически про другой футбол.

— Результат требуют, это превыше всего. Результат остается, красивая игра забывается, как и плохая.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Факел» занимает 11-ю строчку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kapitan-fakela-kvekveskiri-pole-v-luzhnikah-spartaku-ne-meshalo/
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
3
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
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 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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И К Ж
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