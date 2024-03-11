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11 марта, 14:17

Квеквескири рассказал, что игроки «Факела» не думают о вылете из РПЛ

Руслан Минаев
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Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири поделился мнением о будущем клуба после победы над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Мы сделали большой шаг, чтобы уцелеть? Мне не очень нравится этот вопрос. Потому что мы не думаем о том, что главное — уцелеть. Когда думаешь об этом, сто процентов — будешь на грани вылета. В прошлом году мы это уже проходили и поплатились за это, потому что в конце все зависело не от нас. Надо играть от себя. Играть достойно и получать удовольствие», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Воронежцы занимает 11-ю строчку, набрав 25 очков.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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