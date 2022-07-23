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Кузяев пропустит около месяца из-за травмы связок правого колена

Иван Торопцев
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» рассказал о характере травмы Далера Кузяева, которую полузащитник получил вчера, 22 июля в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

29-летний россиянин получил повреждение и был заменен на 28-й минуте встречи. Отметим, что на 12-й минуте футболист забил гол.

По результатам медицинского обследования у Кузяева обнаружили повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. Ориентировочный срок восстановления — 4 недели.

В сезоне-2022/23 Кузяев принял участие в 3 матчах «Зенита» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Источник: https://t.me/fczenit/6543

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27%

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ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
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П1

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1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

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Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
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Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
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И К Ж
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