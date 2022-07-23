Кузяев пропустит около месяца из-за травмы связок правого колена

«Зенит» рассказал о характере травмы Далера Кузяева, которую полузащитник получил вчера, 22 июля в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

29-летний россиянин получил повреждение и был заменен на 28-й минуте встречи. Отметим, что на 12-й минуте футболист забил гол.

По результатам медицинского обследования у Кузяева обнаружили повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. Ориентировочный срок восстановления — 4 недели.

В сезоне-2022/23 Кузяев принял участие в 3 матчах «Зенита» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.