20:17 | Футбол — РПЛ

Кузяев повредил мениск в матче с Бельгией

3
Обсудить

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после товарищеского матча против "Аустрии" (0:3) заявил, что хавбек сине-бело-голубых Далер Кузяев повредил мениск. 26-летний полузащитник получил травму в игре отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (1:3). 

У Кузяева повреждение мениска. Он выбыл, но на сколько - пока непонятно, - приводит слова Семака официальный Твиттер "Зенита". 

В текущем сезоне Кузяев провел 40 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Все о чемпионате России - здесь 

 

Опрос

Кто главный претендент на чемпионство в РПЛ после 20 туров?
Обсудить
голосовать
3
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ