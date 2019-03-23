Кузяев повредил мениск в матче с Бельгией

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после товарищеского матча против "Аустрии" (0:3) заявил, что хавбек сине-бело-голубых Далер Кузяев повредил мениск. 26-летний полузащитник получил травму в игре отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (1:3).

- У Кузяева повреждение мениска. Он выбыл, но на сколько - пока непонятно, - приводит слова Семака официальный Твиттер "Зенита".