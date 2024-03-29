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Кузнецов считает, что ЦСКА должен обыгрывать «Сочи» в матче 22-го тура РПЛ

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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между армейским клубом и «Сочи».

Игра пройдет 30 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«ЦСКА должен обыгрывать «Сочи». Не знаю, крупным ли будет счет. Теоретически, «Сочи» в этой встрече могло бы помочь везение. Может быть, какая-то тактика нестандартная, которая бы заставила ЦСКА обороняться», цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 20 турах. «Сочи» идет 16-м (13 очков).

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
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ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
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