Кузьмичев рассказал, кто может заменить Абаскаля в «Спартаке»
Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев рассказал, кто мог бы возглавить красно-белых в случае отставки Гильермо Абаскаля.
10 марта «Спартак» проиграл «Факелу» дома в 20-м туре РПЛ со счетом 0:2.
— Если не Абаскаль, то кто? «Спартаку» стоит смотреть российских специалистов или только иностранцев?
— Тут сложно говорить про каких-то российских специалистов. Потому что, когда все в разгаре, я просто не вижу на рынке человека из России, который мог бы сейчас сразу поправить как-то дела.
Из тех, кто свободен, наверное, реально рассматривается только Станислав Саламович [Черчесов]. Но, во-первых, это для болельщиков «Спартака» будет точно не самое правильное решение. Во-вторых, для «Спартака» он может сейчас в какой-то критической ситуации что-то поправить, но если говорить стратегически, то это не тот тренер. Поэтому мне сложно сказать. Я думаю, если руководство «Спартака» все-таки в голове держало смену тренера, наверное, какие-то должны были быть наработки. И думаю, что эти наработки где-то за рубежом, — сказал Кузьмичев Metaratings.ru .
Черчесов в 2007-2008 годах тренировал «Спартак», а с 2016 по 2021 год возглавлял сборную России.
«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
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2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5