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11 марта, 09:22

Кузьмичев рассказал, кто может заменить Абаскаля в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев рассказал, кто мог бы возглавить красно-белых в случае отставки Гильермо Абаскаля.

10 марта «Спартак» проиграл «Факелу» дома в 20-м туре РПЛ со счетом 0:2.

— Если не Абаскаль, то кто? «Спартаку» стоит смотреть российских специалистов или только иностранцев?

— Тут сложно говорить про каких-то российских специалистов. Потому что, когда все в разгаре, я просто не вижу на рынке человека из России, который мог бы сейчас сразу поправить как-то дела.

Из тех, кто свободен, наверное, реально рассматривается только Станислав Саламович [Черчесов]. Но, во-первых, это для болельщиков «Спартака» будет точно не самое правильное решение. Во-вторых, для «Спартака» он может сейчас в какой-то критической ситуации что-то поправить, но если говорить стратегически, то это не тот тренер. Поэтому мне сложно сказать. Я думаю, если руководство «Спартака» все-таки в голове держало смену тренера, наверное, какие-то должны были быть наработки. И думаю, что эти наработки где-то за рубежом, — сказал Кузьмичев Metaratings.ru .

Черчесов в 2007-2008 годах тренировал «Спартак», а с 2016 по 2021 год возглавлял сборную России.

«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichyov-zayavil-chto-spartaku-ne-sleduet-naznachat-cherchesova-vmesto-abaskalya-342518/
Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
20
6
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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