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11 марта, 09:43

Кузьмичев прокомментировал выход Джикии в конце матча «Спартака» с «Факелом»

Виктория Кравченко
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Футболист Георгий Джикия
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев объяснил причины выхода капитана красно-белых Георгия Джикии в концовке матча 20-го тура РПЛ с «Факелом».

Защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия вышел на замену после второго пропущенного гола.

— Зачем Абаскаль выпустил Джикию в конце? Между ними есть какой-то скрытый, вялотекущий конфликт, а здесь он выпускает Джикию. Для чего? Показать, что и с ним команда не может выиграть?

— Я не знаю, было ли у него в голове вот именно то, что вы озвучили. Мне скорее показалось, что это было, чтобы насытить линию атаки и оставить в обороне трех номинальных защитников. Я так это видел, — сказал Кузьмичев Metaratings.ru .

Действующий контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает 31 мая 2024 года, но в трудовом договоре есть пункт об автоматическом продлении на сезон.

В нынешнем сезоне РПЛ он сыграл за красно-белых 7 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichyov-obyasnil-vykhod-dzhikii-za-spartak-v-koncovke-matcha-s-fakelom-342517/
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Кр. Советов – Зенит
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