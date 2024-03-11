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11 марта, 09:15

Асхабадзе: «Не думаем о том, что дважды за сезон обыграли «Спартак». Надо остаться в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» сообщил, что у клуба нет возможностей заплатить игрокам двойные премиальные за победу над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

— Признайтесь, было ли для вас важно обыграть «Спартак» не только на своем поле, которые многие тогда критиковали, но и в «Лужниках»?

— Мы об этом не думали! Для нас самое важное — результат в любых условиях. Если хотим выжить, надо везде набирать очки. На любом поле и с любым соперником. Мы не градируем команды, которые выходят против нас. Будь то «Спартак», ЦСКА или «Зенит.

«Факел» — самобытная команда, которая существует для болельщиков, а те, в свою очередь, гонят футболистов вперед. Сегодня, думаю, все в этом лишний раз убедились.

— Но дважды за сезон обыграть «Спартак» дорогого стоит. Теперь вас будут называть черной меткой красно-белых.

— Поверьте, мы не держим это в голове. Можно обыграть «Спартак», но получить проблемы в конце чемпионата и не решить поставленную задачу — сохранение прописки в РПЛ. Все эти мысли про громкие «достижения» — ущербны. Мы можем порадоваться один день, а дальше уже сосредоточиться на подготовке к следующему матчу. Еще ничего не решено.

— Может быть, сделаете исключение в плане двойных премиальных за эту победу?

— Никаких исключений не будет. Если бы у нас были финансовые возможности вознаграждать игроков за победы над определенными соперниками, наверное, мы бы так поступили. Но сегодня об этом не думаем. Живем по средствам. Наши козыри — организация игры и командный дух.

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.

Полностью интервью Романа Асхабадзе читайте на сайте «СЭ»

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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