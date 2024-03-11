Асхабадзе: «Не думаем о том, что дважды за сезон обыграли «Спартак». Надо остаться в РПЛ»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» сообщил, что у клуба нет возможностей заплатить игрокам двойные премиальные за победу над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

— Признайтесь, было ли для вас важно обыграть «Спартак» не только на своем поле, которые многие тогда критиковали, но и в «Лужниках»?

— Мы об этом не думали! Для нас самое важное — результат в любых условиях. Если хотим выжить, надо везде набирать очки. На любом поле и с любым соперником. Мы не градируем команды, которые выходят против нас. Будь то «Спартак», ЦСКА или «Зенит.

«Факел» — самобытная команда, которая существует для болельщиков, а те, в свою очередь, гонят футболистов вперед. Сегодня, думаю, все в этом лишний раз убедились.

— Но дважды за сезон обыграть «Спартак» дорогого стоит. Теперь вас будут называть черной меткой красно-белых.

— Поверьте, мы не держим это в голове. Можно обыграть «Спартак», но получить проблемы в конце чемпионата и не решить поставленную задачу — сохранение прописки в РПЛ. Все эти мысли про громкие «достижения» — ущербны. Мы можем порадоваться один день, а дальше уже сосредоточиться на подготовке к следующему матчу. Еще ничего не решено.

— Может быть, сделаете исключение в плане двойных премиальных за эту победу?

— Никаких исключений не будет. Если бы у нас были финансовые возможности вознаграждать игроков за победы над определенными соперниками, наверное, мы бы так поступили. Но сегодня об этом не думаем. Живем по средствам. Наши козыри — организация игры и командный дух.

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.

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