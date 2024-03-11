Асхабадзе: «Не думаем о том, что дважды за сезон обыграли «Спартак». Надо остаться в РПЛ»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» сообщил, что у клуба нет возможностей заплатить игрокам двойные премиальные за победу над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.
— Признайтесь, было ли для вас важно обыграть «Спартак» не только на своем поле, которые многие тогда критиковали, но и в «Лужниках»?
— Мы об этом не думали! Для нас самое важное — результат в любых условиях. Если хотим выжить, надо везде набирать очки. На любом поле и с любым соперником. Мы не градируем команды, которые выходят против нас. Будь то «Спартак», ЦСКА или «Зенит.
«Факел» — самобытная команда, которая существует для болельщиков, а те, в свою очередь, гонят футболистов вперед. Сегодня, думаю, все в этом лишний раз убедились.
— Но дважды за сезон обыграть «Спартак» дорогого стоит. Теперь вас будут называть черной меткой красно-белых.
— Поверьте, мы не держим это в голове. Можно обыграть «Спартак», но получить проблемы в конце чемпионата и не решить поставленную задачу — сохранение прописки в РПЛ. Все эти мысли про громкие «достижения» — ущербны. Мы можем порадоваться один день, а дальше уже сосредоточиться на подготовке к следующему матчу. Еще ничего не решено.
— Может быть, сделаете исключение в плане двойных премиальных за эту победу?
— Никаких исключений не будет. Если бы у нас были финансовые возможности вознаграждать игроков за победы над определенными соперниками, наверное, мы бы так поступили. Но сегодня об этом не думаем. Живем по средствам. Наши козыри — организация игры и командный дух.
«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5