Дьяков заявил, что «Зенит» не выиграет РПЛ за 4-5 туров до конца турнира

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Еще 10 туров впереди. И «Динамо», и «Краснодар» в гонке. Хотя я в «Краснодар» не верю. Ничего не решено и непонятно, как «Зенит» будет выглядеть. Хотя имея такую скамейку должен легко со всеми разбираться. «Зенит» последние сезоны выигрывал чемпионат за 4-5 туров до конца. В этом такого не будет, – приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

После 20 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Краснодар» располагается на второй строчке (39 очков). Тройку лучших замыкает «Динамо» (38 очков).