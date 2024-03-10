Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

10 марта, 14:00

Дьяков заявил, что «Зенит» не выиграет РПЛ за 4-5 туров до конца турнира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Еще 10 туров впереди. И «Динамо», и «Краснодар» в гонке. Хотя я в «Краснодар» не верю. Ничего не решено и непонятно, как «Зенит» будет выглядеть. Хотя имея такую скамейку должен легко со всеми разбираться. «Зенит» последние сезоны выигрывал чемпионат за 4-5 туров до конца. В этом такого не будет, – приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

После 20 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Краснодар» располагается на второй строчке (39 очков). Тройку лучших замыкает «Динамо» (38 очков).

Источник: Metaratings.ru
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
3
5
Читайте также
В следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют 36 команд
В возрасте 89 лет умер народный артист РФ Александр Ширвиндт
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: «Ростов» — «Краснодар», «Урал» — «Зенит» и другие матчи
Абаскаль, Карпин и Ивич оштрафованы по итогам матчей 20-го тура РПЛ
«Динамо» оштрафовано на 50 тысяч рублей после игры с «Ахматом» в РПЛ
Харин дисквалифицирован на два матча после игры «Динамо» — «Ахмат»
«Сочи» обратился в КДК по итогам матча с «Локомотивом»
«Локомотив» попросил КДК рассмотреть эпизод с удалением Карпукаса
Личка: «Если Деограсию продадут дороже, чем меня, это будет даже хорошо для «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьмичев: «Тикнизян рассудил так: если «Зенит» меня зовет, то пусть платит на уровне игроков обоймы»

Черчесов заявил, что «Динамо» обыграло «Ахмат» на классе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости