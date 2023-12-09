Кто и когда придумал температурный лимит в минус 15? «СЭ» знает ответ

Во время телетрансляции матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН» один из комментаторов заявил, что непонятно откуда взялся температурный порог в минус 15 градусов и кто его придумал. На самом деле это хорошо известно — об этом не раз сообщал «СЭ».

Такая рекомендация существовала в международных матчах, проводившихся под эгидой УЕФА с конца 1990-х. О ней обозревателю «СЭ» тогда рассказал Рене Эберле, возглавлявший департамент УЕФА по проведению соревнований. В компетенцию этого органа, в частности, входили вопросы судейства, безопасности и подготовки стадионов.

«Мы решили не проводить игры при температурах ниже 15 градусов по Цельсию, — сообщил Эберле. — Столкнувшись с этой проблемой перед одним из матчей Лиги чемпионов в Киеве, мы проконсультировались с врачами, учли опыт скандинавских стран и не рекомендовали играть при низких температурах. Это условие тогда не вошло ни в одну из статей регламента соревнований. Оно носит характер рекомендации арбитрам и делегатам УЕФА. Только они на месте могут решить, есть ли риск для здоровья участников матча. Конечно, всем понятно, что невозможно установить четкие определения подходящих или неподходящих погодных условий. К примеру — туман. В одних случаях в таких условиях играть можно, в других — нет. С моей точки зрения, на хорошем поле с нормально работающим подогревом не страшна и температура 17 градусов ниже нуля».

Впоследствии судейский департамент УЕФА в преддверии зимних периодов рассылал арбитрам письма с разъяснениями, касающимися возможности проведения международных матчей при низких температурах. В них, в частности, говорилось: «У УЕФА нет документа, однозначно устанавливающего температуру, при которой проведение матчей невозможно. Однако, основываясь на советах врачей, УЕФА рекомендует в случаях, когда температура воздуха, чей замер сделан у поля, за час до игры ниже 15 градусов по Цельсию, делегат встречи должен убедиться, что обе команды согласны в ней участвовать. В таких ситуациях мы рекомендуем делегату заручиться устным согласием представителей сторон. Если одна из команд не готова выйти на поле при температуре воздуха ниже 15 градусов по Цельсию, арбитру следует отменить матч. На стадионах, где температура выше, судьи должны сделать все возможное, чтобы игры состоялись в соответствии с расписанием».

Официальная рекомендация упоминалась и в специальном буклете, который раздавался клубам на жеребьевках еврокубков. О такой рекомендации неоднократно писал «СЭ», когда возникал вопрос о возможности проведения международных матчей в России, если фиксировалась низкая температура. Достаточно вспомнить встречу «Рубин» — «Твенте».

Затем по аналогии с УЕФА поступили и в РФПЛ (впоследствии переименованной в РПЛ).