Соболев — о победе над «Крыльями»: «Мог по системе «гол+пас» набрать очков пять»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Держали в голове 0:4 в Самаре и хотелось не просто выиграть, а выиграть крупно. Об этом мы не разговаривали, но у каждого это в голове было. Я должен был три гола забивать и еще должен был отдавать. Мог по системе «гол+пас» сегодня набрать очков пять, точно. Я особо не обращаю внимание на свою статистику. Наверное, я мог бы больше забивать, если бы я был эгоистом. Но для меня сейчас на первом месте, чтобы команда побеждала, поэтому, наверное, и больше голевых передач», — сказал Соболев пресс-службе клуба.

Нападающий в матче с «Крыльями» отметился голом. Всего в текущем сезоне РПЛ на его счету 15 матчей, 3 забитых мяча и 5 результативных передач.

«Спартак» после 18-го тура РПЛ занимает промежуточное пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.