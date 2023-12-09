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Деменко: «Кокшаров оставляет хорошее впечатление. Он молодой, настырный парень»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о перспективах нападающего черно-зеленых Александра Кокшарова.

«Кокшаров пока что оставляет хорошее впечатление, особенно в отсутствие Кордобы. Он молодой, настырный парень. Очень интересный стиль игры у него. Но таким футболистам нужно достаточное количество игровой практики, доверие со стороны тренерского штаба. Если Кокшаров будет чаще попадать в состав, то у него будет больше уверенности, он будет все больше встраиваться в игру команды. Кокшаров — очень интересный и перспективный игрок», — цитирует Деменко Legalbet.

В текущем сезоне 18-летний Кокшаров провел 8 матчей за основную команду «Краснодара», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Быки» на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 35 очков за 17 туров.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-koksharov-ostavlyaet-horoshee-vpechatlenie/
Александр Кокшаров
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

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