"Крылья Советов" вырвали победу у "Нижнего Новгорода" в первом стыковом матче за место в премьер-лиге

"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" в первом матче за место в премьер-лиге (3:1). Голом в составе нижегородского клуба отметился хавбек Даниил Фомин. Кроме того, в свои ворота забил защитник Виталий Федорив.

У "Крыльев" с пенальти отличился полузащитник Антон Зиньковский, а также забил защитник Роман Шишкин. Второй матч пройдет 2 июня в Самаре.

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Первый матч

"Нижний Новгород" - "Крылья Советов" (Самара) - 1:3 (1:0)

Голы: Фомин, 23 - с пенальти (1:0). Федорив, 65 - в свои ворота (1:1). Зиньковский, 90+1 - с пенальти (1:2). Шишкин, 90+5 (1:3).

"Нижний Новгород": Анисимов, Хрипков, Федорив, Хайруллов, Гогличидзе, Фомин, Сапета, Голышев (Игнатович, 59), Палиенко, Носов (Скворцов, 79), Салугин (Делькин, 75).

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин, Самарджич, Рохель, Денисов (Полуяхтов, 76), Ткачук, Тимофеев, Рабиу (Зотов, 76), Антон (Яковлев, 84), Зиньковский, Шейдаев.

Предупреждения: Тимофеев, 21. Федорив, 26. Рабиу, 67. Антон, 71. Гогличидзе, 90.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Березнев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Мешков (Дмитров). Сухой (Люберцы).

30 мая. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 21800 зрителей.

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