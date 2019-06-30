Кристиян Бистрович: "К сезону готов на 90 процентов"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями от первой тренировки на сборах в Австрии. Хавбек присоединился к армейцам с небольшим опозданием, поскольку был занят в сборной Хорватии, после чего получил дополнительный отпуск.

— Тяжело не было, испытывал лишь радость от того, что снова встретился со своими партнерами по команде, - цитирует официальный сайт ЦСКА Бистровича. - Вместе играть в футбол и выполнять упражнения – великолепно! Ощущения от тренировки отличные, думаю, она мне удалась. Я много работал над собой как в расположении сборной, так и самостоятельно, поэтому сразу же вошел в ритм.

— Получается, вы уже практически готовы к сезону?

— На 90 процентов. Пара матчей — и, надеюсь, буду готов на все сто.

— Ну а ментально удалось чуть-чуть переключиться?

— Да, это было чуть труднее. У меня было несколько свободных дней до сборной и несколько после, и это все. Провел их с друзьями, девушкой и семьей, и еще тренировался. Думаю, все это пошло мне на пользу.