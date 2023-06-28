«Краснодар» в межсезонье проведет матч с «Черноморцем»
«Краснодар» в межсезонье проведет три контрольных матча в Краснодаре, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, у «быков» запланирована игра против «Черноморца». Отмечается, что клубы уже договорились о проведении встречи. Еще одним соперником краснодарской команды, скорее всего, станет «Кубань».
В сезоне-2022/23 «Краснодар» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
В первом туре нового сезона РПЛ «быки» встретятся с «Динамо». Матч пройдет 23 июля.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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