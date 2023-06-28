«Краснодар» в межсезонье проведет матч с «Черноморцем»

«Краснодар» в межсезонье проведет три контрольных матча в Краснодаре, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у «быков» запланирована игра против «Черноморца». Отмечается, что клубы уже договорились о проведении встречи. Еще одним соперником краснодарской команды, скорее всего, станет «Кубань».

В сезоне-2022/23 «Краснодар» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В первом туре нового сезона РПЛ «быки» встретятся с «Динамо». Матч пройдет 23 июля.