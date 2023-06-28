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Сегодня, 13:52

Представители защитника «Зенита» Алипа отреагировали на новость об интересе «Трабзонспора» к игроку

Микеле Антонов
Корреспондент
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В агентстве PC Management, представляющем интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, ответили на вопрос «СЭ» об интересе «Трабзонспора» к игроку.

Ранее о заинтересованности клуба в защитнике «Зенита» сообщило турецкое издание Fotospor.

«Вообще «Зенит» хочет оставить Алипа у себя, как было сказано при встрече с руководством клуба... Но если будут достойные предложения, то могут и продать. Было ли официальное обращение в «Зенит»? Мы не в курсе... Учитывая бюджет «Трабзонспора», думаем, нереальная для них сумма... К нам в агентство по Нуралы Алипу никто не обращался», — сказали «СЭ» в PC Management.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 23-летний казахстанец принял участие в 13 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Трабзонспор
Нуралы Алип
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