Представители защитника «Зенита» Алипа отреагировали на новость об интересе «Трабзонспора» к игроку
В агентстве PC Management, представляющем интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, ответили на вопрос «СЭ» об интересе «Трабзонспора» к игроку.
Ранее о заинтересованности клуба в защитнике «Зенита» сообщило турецкое издание Fotospor.
«Вообще «Зенит» хочет оставить Алипа у себя, как было сказано при встрече с руководством клуба... Но если будут достойные предложения, то могут и продать. Было ли официальное обращение в «Зенит»? Мы не в курсе... Учитывая бюджет «Трабзонспора», думаем, нереальная для них сумма... К нам в агентство по Нуралы Алипу никто не обращался», — сказали «СЭ» в PC Management.
Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 23-летний казахстанец принял участие в 13 матчах команды и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.
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