«Краснодар» в гостях разгромил «Нижний Новгород»
«Краснодар» в гостевом матче 12-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Нижний Новгород» со счетом 4:1.
Голы у «быков» забили Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин. Джон Кордоба не смог реализовать пенальти.
Единственный гол в составе «Нижнего Новгорода» забил Кирилл Гоцук (на 83-й минуте).
Еще по дному голу после просмотра видеопотора отменили у обеих команд. У Кордобы — за игру рукой, а у Тимура Сулейманова из-за офсайда.
«Краснодар» не проигрывает уже семь матчей. Команда Виктора Гончаренко пока поднялась на третье место в таблице.
«Нижний Новгород» потерпел второе поражение подряд. Команда Александра Кержакова идет на десятом месте.
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