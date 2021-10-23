«Краснодар» в гостях разгромил «Нижний Новгород»
«Краснодар» в гостевом матче 12-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Нижний Новгород» со счетом 4:1.
Голы у «быков» забили Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин. Джон Кордоба не смог реализовать пенальти.
Единственный гол в составе «Нижнего Новгорода» забил Кирилл Гоцук (на 83-й минуте).
Еще по дному голу после просмотра видеопотора отменили у обеих команд. У Кордобы — за игру рукой, а у Тимура Сулейманова из-за офсайда.
«Краснодар» не проигрывает уже семь матчей. Команда Виктора Гончаренко пока поднялась на третье место в таблице.
«Нижний Новгород» потерпел второе поражение подряд. Команда Александра Кержакова идет на десятом месте.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
12-й тур
«Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:4 (0:1)
Голы: Крыховяк, 5 (0:1). Сперцян, 56 (0:2). Черников, 73 (0:3). Ильин, 76 (0:4). Гоцук, 83 (1:4).
Нереализованный пенальти: Кордоба, 71 (мимо).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков (Косарев, 66), Миладинович, Кечкеш, Юлдошев (Гоцук, 46), Ткачук, Калинский, Могилевец (Горбунов, 63), Берковский, Сулейманов, Эннин.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Крыховяк, Кабелла (Стоцкий, 86), Классон, Вилена, Черников, Сперцян (Кривцов, 78), Кайо, Кордоба (Ильин, 73).
Предупреждения: Кордоба, 20. Пенчиков, 64. Косарев, 80. Сафонов, 83. Сулейманов, 83. Черников, 89. Гоцук, 89.
Судьи: Матюнин. Березнов, Сафьян (все — Москва).
ВАР: Шадыханов. Болотенков (оба — Москва).
23 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
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