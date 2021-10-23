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«Краснодар» в гостях разгромил «Нижний Новгород»

15:50
«Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:4. Фото ФК «Краснодар»
«Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:4. Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» в гостевом матче 12-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Нижний Новгород» со счетом 4:1.

Голы у «быков» забили Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин. Джон Кордоба не смог реализовать пенальти.

Единственный гол в составе «Нижнего Новгорода» забил Кирилл Гоцук (на 83-й минуте).

Еще по дному голу после просмотра видеопотора отменили у обеих команд. У Кордобы — за игру рукой, а у Тимура Сулейманова из-за офсайда.

«Краснодар» не проигрывает уже семь матчей. Команда Виктора Гончаренко пока поднялась на третье место в таблице.

«Нижний Новгород» потерпел второе поражение подряд. Команда Александра Кержакова идет на десятом месте.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:4 (0:1)

Голы: Крыховяк, 5 (0:1). Сперцян, 56 (0:2). Черников, 73 (0:3). Ильин, 76 (0:4). Гоцук, 83 (1:4).

Нереализованный пенальти: Кордоба, 71 (мимо).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков (Косарев, 66), Миладинович, Кечкеш, Юлдошев (Гоцук, 46), Ткачук, Калинский, Могилевец (Горбунов, 63), Берковский, Сулейманов, Эннин.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Крыховяк, Кабелла (Стоцкий, 86), Классон, Вилена, Черников, Сперцян (Кривцов, 78), Кайо, Кордоба (Ильин, 73).

Предупреждения: Кордоба, 20. Пенчиков, 64. Косарев, 80. Сафонов, 83. Сулейманов, 83. Черников, 89. Гоцук, 89.

Судьи: Матюнин. Березнов, Сафьян (все — Москва).

ВАР: Шадыханов. Болотенков (оба — Москва).

23 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Нижний Новгород — Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ТБ 2.5

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Роман Шишов все материалы автора

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