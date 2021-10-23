Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит».

«Ничего от дерби не жду. Не смотрю российский футбол. В перерыве европейского матча только переключу на «Спартак» — «Зенит», чтобы узнать какой там счет и все. Для меня все равно, кто из них выиграет, кто станет чемпионом. Измеряю наш российский футбол по выступлению наших команд в еврокубковых турнирах. Они все вылетают на групповых этапах. И зачем тогда смотреть этот мусор? Никакого интереса для меня не представляет дерби двух столиц», — сказал Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также ветеран «Спартака» оценил выступление московской команды в Лиге Европы.

«Какой подъем, если выигрывая в два мяча, вы проигрываете 3:4? Понимаю, что даже «Лейпциг» не в порядке, а «Спартак» хуже него сейчас. Что это за команда, которая за 20 минут получает 3 мяча? Она меня не интересует. Я 10 лет в «Спартаке» был, и каждый год в Кубке УЕФА выступали. А сейчас даже если выйдем в Лигу конференций, то и там сразу вылетим», — добавил Гаврилов в интервью «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.