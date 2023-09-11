Коваленко извинился перед Гурцкая за то, что назвал его клоуном

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил «СЭ», почему назвал агента Тимура Гурцкая клоуном после вопроса о возможной аренде в «Крылья Советов».

«Погорячился. Это уважаемый человек, хочу перед ним извиниться. Я тогда на эмоциях вышел, ляпнул какую-то чушь», — сказал Коваленко «СЭ».

Ранее Тимур Гурцкая заявил, что футболист может вернуться в «Крылья Советов» на правах аренды. После этих слов Коваленко в интервью «Известиям» назвал его клоуном.

Коваленко перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» этим летом. В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в двух матчах за петербургскую команду, проведя на поле в общей сложности 10 минут.